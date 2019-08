Tariceanu, catre ALDE: Ne face bine opoziția

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu spune că opoziția va face bine partidului său. „Nu cred ca strica, cred ca ne face bine. Sa stam in Parlament, sa ne revenim. Sa vedem ce greseli am facut si sa ne recalibram discursul politic”, a zis Tăriceanu. 3 miniștri ALDE au demisionat din Guvern, si un secretar de stat. In rest, un ministru ALDE si un secretar de stat au ramas in Guvern si au demisionat din partid. In teritoriu unele filialele judetene ALDE au ramas aliate cu PSD.

