Tariceanu, catre senatori: Meleșcanu nu mai are calitatea de membru ALDE

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a anunţat miercuri, în Senat, că fostul ministru al Afacerilor Externe Teodor Meleşcanu, ales preşedinte al Senatului, nu mai are calitatea de membru ALDE. „Să luăm act oficial de desfiinţarea grupului ALDE prin eliminarea domnului Meleşcanu. Vă anunţ că voi depune imediat o notificare la biroul preşedintelui Senatulului prin care