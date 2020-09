Tariceanu cere amanarea parlamentarelor pentru martie 2021

Președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a afirmat miercuri că susține amânarea alegerilor parlamentare pentru martie 2021, în contextul pandemiei și al deciziei Curții Constituționale, care a respins sesizările la legea prin care Parlamentul stabileşte data alegerilor parlamentare şi nu Guvernul. Executivul a programat alegerile parlamentare pe 6 decembrie. Mesajul publicat de Tăriceanu: Curtea Constituțională a stabilit […] The post Tăriceanu cere amânarea parlamentarelor pentru martie 2021 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.