Tariceanu, despre Guvern cu PNL: Daca retragem serviciile in cazarma și lasam justiția libera, putem sa negociem orice

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat miercuri, la Adevarul Live, pe tema unei viitoare coalitii de guvernare cu liberalii, că este dispus la orice negociere cu conditia sa dispara statul paralel.

- ALDE ia in calcul sa participe la guvernare doar alaturi de PSD, sau nu respingeti coalitie cu liberalii?

- Am sa va spun ceva. Cred ca mai important decat a gasi solutia de fi in orice combinatie la guvernare, pentru noi la ALDE mai important este sa ne raportam la cateva lucruri esentiale care tin de democratie, stat de drept, domnia legii. Atata vreme cat in Romania se va incerca perpetuarea acestui sistem de putere paralel, statul paralel, Sistemul, prin care s-a realizat o frumoasa fratie intre serviciile secrete, procurori, componente din justitie, care sa ia decizii politice importante, eu va spun clar ca nu ader la aceasta formula, da? Deci ori revenim la normalitate, lasam justitia sa fie independenta cu adevarat, retragem serviciile in cazarma, Parlamentul e Parlament, ori daca nu, cu mine nu este cale de negociere pe subiectul asta. Dupa aia, putem sa negociem orice. Ca suntem la putere, ca suntem in opozitie, n-am o problema, nu este esential pentru noi sa fim intr-o formula de guvernare, esential pentru mine si colegii mei este ca Romania sa fie o tara democratica, cu justitie independenta, cu garantarea drepturilor si libertatilor cetatenilor. Asta e tot, de aici incolo putem sa discutam orice”

Tăriceanu a adăugat că „în niciun fel” nu se poate schimba majoritatea parlamentară după alegerile pentru PE. „Nu, in niciun fel. Sondajele de opinie nu indica vreo surpriza majora la aceste alegeri”, a arătat liderul ALDE.

