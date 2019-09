Tariceanu despre o posibila guvernarea alaturi de PNL: “Raspunsul e scurt și clar: Nu”

Călin Popescu Tăriceanu spune că ar susține moțiunea de cenzura numai în condițiile în care îi vor fi prezentate programul de guvernare și echipa guvernamentala. “Discutii le-am spus asa, o tatonare, o discutie exploratorie pe care PNL a avut-o si cu noi, cum a avut si cu celelalte partide, adica si cu USR, UDMR si The post Tăriceanu despre o posibilă guvernarea alături de PNL: “Răspunsul e scurt și clar: Nu” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.