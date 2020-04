Tariceanu, despre reintoarcerea copiilor la școala de la 1 iunie: 'Daca nu vrem sa devina surse ambulante de raspandit viruși, trebuie sa ne luam gandul'

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susține că era foarte aproape să întrețișeze ideea reintoarcerii copiilor la scoala de la 1 iunie, numai că „felul in care au ratat startul luptei impotriva virususului sau cum au rasolit “scoala online” spune totul despre felul in care Guvernul ar putea organiza intr-un timp atat de scurt reintoarcerea in siguranta la scoala”. Astfel, liderul ALDE adăugă că „daca nu vrem ca ai nostri copii sa devina surse ambulante de raspandit virusi, trebuie sa ne luam gandul ca ei se vor intoarce la scoala pana in toamna”.

„La scoala sau nu?

Eram foarte aproape sa imbratisez ideea reintoarcerii copiilor la scoala de la 1 iunie. Apoi m-am gandit la masurile care trebuie luate pentru a ne simti copiii in minima siguranta si m-a lovit groaza. Vreau sa-mi trimit copilul la scoala pe un plan gandit peste noapte de actualul ministru al educatiei? Sau de Ludovic Orban? Nu prea cred! Felul in care au ratat startul luptei impotriva virususului sau cum au rasolit “scoala online” spune totul despre felul in care ei ar putea organiza intr-un timp atat de scurt reintoarcerea in siguranta la scoala. Asa ca, daca nu vrem ca ai nostri copii sa devina surse ambulante de raspandit virusi, trebuie sa ne luam gandul ca ei se vor intoarce la scoala pana in toamna. Este un sacrificiu necesar.

Cu siguranta o asemenea decizie are implicatii multiple. La unele, solutiile sunt mai la indemana. La altele trebuie sa mai cumpanim. De exemplu, nu am o solutie viabila despre ce se poate face pentru copiii ai caror parinti se intorc la munca. Vad ca in Belgia scolile organizeaza in cadrul lor centre speciale unde pot sta copiii ai caror parinti se intorc la munca. Probabil ca multi parinti vor avea programe de munca flexible deci si aici va trebuie sa fie flexibilitate de orar. Si masuri de siguranta. Va provoc sa dezbatem tema asta.

Revenind la scoala. Cred ca in acest an scolar mediile trebuie incheiate pe baza notelor de pana acum. Cred, de asemenea, ca bacalaureatul si evaluarea pentru cei din clasa a VIII-a trebuie finalizate tot in baza mediilor din anii precedenti. Daca Franta, tara care a inventat Bacalaureatul propune solutia asta, nu vad de ce nu am lua-o si noi in calcul.

Vacanta cea mai mare care a existat vreodata trebuie folosita de minister si de scoli pentru a reface toate planurile pentru toamna. Asta inseamna mai putini elevi in clase, orar decalat, programa scolara modificata in asemenea fel incat sa se poata recupera materia din acest an, contracte pentru asigurarea cu masti de protectie, protocoale de dezinfectie periodica in salile de clasa si mijloacele de transport, decizie cu privire la programul cornul si laptele, sistem de testare periodica a cadrelor didactice. O multime de lucruri si astea sunt doar o parte. Chiar credeti ca actualii guvernanti, care nu au vazut coronavirusul nici cand in Italia mureau sute de oameni pe zi, pot organiza asa ceva in 2-3 saptamani?

In schimb se poate profita de aceasta vacanta lunga pentru a repara si moderniza scolile, a face grupuri sanitare acolo unde nu exista. Este un moment bun sa se faca asta mai ales ca avem de creat multe sute de mii de locuri de munca.

Pe langa masurile de protectie pe care le-am mentionat cred ca merita sa discutam despre posibilitatea ca anul scolar sa nu mai inceapa in aceeasi zi pentru toti. Adica 15 septembrie nu va mai fi ziua cand clopotelul va suna pentru toti cum nici 15 iunie nu mai este ultima zi de scoala. Cred ca cele 3 cicluri scolare (primar, gimnazial si liceal) trebuie sa inceapa cu o diferenta de una sau doua saptamani intre ele. Nu vreau sa ma pronunt care primul si care ultimul. Motivul nu este doar cel al limitarii aglomeratiei in scoli, ci mai mult pentru evitarea aglomeratiei in concedii, pe plaja sau la munte. In plus, o masura ca si aceasta va avea rezultate pozitive pe gradul de ocupare al capacitatilor hoteliere si dam astfel o mana de ajutor uneia dintre cele mai lovite industrii din Romania. Stiu, sunt parinti, cum sunt si eu, care au un copil in clasa I si celalalt in clasa a VI-a, de exemplu. Cum ne impartim sa mergem in concedii? Da, e o problema dar o problema si mai mare este grija noastra pentru copiii nostri, sa-i vedem mari, sanatosi si la casele lor.

Dragi elevi, parinti si dascali, acest an nu este un an pierdut. Viata ne trece printr-o incercare din care putem sa invatam mai multe decat din orice carte. Haideti sa nu ne panicam. Sa invatam sa convietuim cu virususul pana cand un vaccin va fi disponibil. Asa ca, haideti sa dezbatem ce e de facut. Sa nu mai lasam decizii atat de importante doar pe mana celor din cauza carora suntem azi aici.

P.S. Nu am abordat aici tema invatamantului universitar pentru ca acolo situatia este diferita”, se arată pe pagina de facebook a lui Călin Popescu Tăriceanu.