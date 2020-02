Tariceanu, despre revenirea in PNL: Mi-aș dori și eu intregirea mișcarii liberale, dar liberalii se afla in PPE

Liderul ALDE Călin Popescu Tariceanu a declarat duminica la Romania TV, intrebat daca i s-a propus sa revina in PNL, ca nu a primit o asemenea invitatie și ca desi i-ar placea sa aiba loc o intregire a „miscarii liberale”, impedimentul este apartenenta PNL la PPE.

„Sunt foarte multi colegi din PNL cu care mi-am derulat activiatatea politica ani si ani de zile. Sigur ca ei si-ar dori, cu o dorinta laudabila as spune, sa vada miscarea liberal intregita. Si eu mi-as dori. Problema este urmatoarea. Drumurile noastre s-au despartit la nu moment dat din considerente de ordin ideologic, nu din alte motive, in momentul in care PNL a hotarat de azi pe maine sa treaca cu arme si bagaje in PPE. Problema nu s-a schimbat. PNL se afla in continuare acolo”, a zis Tariceanu.

