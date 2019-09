Tariceanu devoaleaza planul liberalilor: PNL doar mimeaza ca vrea sa depuna moțiunea de cenzura.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că PNL doar mimează că vrea să depună moțiunea de cenzură, precizând că este clar că liberalii au numărul necesar trecerii moțiunii. În opinia liderului ALDE, lui Klaus Iohannis îi convine să o aibă adversar pe Viorica Dăncilă. „PNL mimează că vrea să depună o moțiune de cenzură. În realitate, The post Tăriceanu devoalează planul liberalilor: PNL doar mimează că vrea să depună moțiunea de cenzură. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.