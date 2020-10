Tariceanu, dezlanțuit la adresa Guvernului Orban și a lui Iohannis in ziua in care Romania a inregistrat un bilant catastrofal: 'Asta ne paște'

Din ce în ce mai mulți români îmi spun că au impresia că suntem o națiune sub ocupație. Și cred că percepția este corectă. De oricâte ori deschidem televizorul, pe orice canal, găsim un reprezentant al puterii care ne spune să stăm liniștiți că lucrurile sunt sub control. Au cumpărat din bani publici aproape toată media ca să le facă loc doar lui Iohannis și Orban. Suntem intoxicați zilnic cu comunicatele mincinoase ale lui Tătaru și Cîțu de parcă noi nu am avea ochi să vedem că lucrurile nu sunt în regulă, că din cei peste 100 de miliarde de lei pe care i-au împrumutat nu a ajuns nimic la oameni, că nu se știe pe ce s-au dus banii, că firmele și amicii lor politici au prosperat și că acum șpăgile pe care le-au luat le vor băga în alegerile din decembrie pe care le vor organiza chiar dacă vor fi 100.000 de infectări pe zi! Pentru că Iohannis vrea toată puterea! Vrea Parlamentul lui! Vrea Guvernul lui! Vrea serviciile lui! Vrea Justiția lui! Vrea să nu mai părăsească niciodată Palatul Cotroceni! Pentru că asta ne paște: modificarea Constituției care să-i permită lui Iohannis să rămână președinte pe viață!”, scrie Tăriceanu pe Facebook.