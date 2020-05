Tariceanu, dupa anuntul lui Iohannis: A inteles ca Parlamentul nu va mai prelungi starea de urgenta. Solicit in mod imperios numarul persoanelor testate

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, reacţionează la anunţul că preşedintele Iohannis nu va mai prelungi starea de urgenţă după 15 mai. Tăriceanu afirmă că Iohannis a înţeles mesajele potrivit cărora Parlamentul nu ar mai încuviinţa o asemenea măsură. Liderul ALDE solicită testarea în masă a populaţiei şi publicarea numărului de persoane testate până în prezent, dar şi instituirea stării de alertă doar în anumite judeţe, împreună cu acordarea unor atribuţii extinse autorităţilor locale.

"Presedintele a inteles foarte clar mesajele care s-au dat in public, potrivit carora Parlamentul, dupa ce cu mare dificultate a acceptat masura de instituire a prelungirii starii de urgenta pe 15 aprilie, nu va mai face acest lucru pe 15 mai. Si, evident, era riscul foarte mare sa se loveasca de un refuz al Parlamentului pentru prelungirea starii de urgenta.

Punctul doi. E foarte bine ca presedintele vine si spune ca pe 15 mai sau pe 14 mai e ultima zi de stare de urgenta. Insa, acest lucru ar fi trebuit corelat cu o testare masiva a populatiei, pentru ca noi, la o luna si jumatate de la instituirea starii de urgenta, nu am primit nicio cifra oficiala in legatura cu numarul de persoane testate. Dupa cum vedeti, s-a ajuns la 190.000 de teste, asta era ultima cifra pe care am vazut-o publicata oficial, dar teste nu echivaleaza cu numar de persoane testate. Asa incat, solicit acest lucru in mod imperios. De ce? Pentru ca este nevoie de o cartografiere a epidemiei, a focarelor, fara de care orice masura care e luata in continuare induce o doza de risc.

Al treilea lucru, autoritatile spun trecem la un grad mai scazut de masuri, de gravitate a masurilor si mergem pe starea de alerta. Foarte bine! Numai ca l-am auzit pe dl Vela ce spunea. Se doreste ca gestionarea starii de alerta iarasi sa fie facuta la nivel central. Ei bine, sa stiti ca avem 40 de judete in care situatia este total diferita de la unu la altul. Nu se impune introducerea starii de alerta uniform pe teritoriul Romaniei. Autoritatilor locale trebuie sa li se dea competente in gestionarea starii de alerta. Sigur, trebuie sa coopereze cu autoritatile la nivel central, dar hai sa le dam competente, pentru ca sunt primari de mari municipii care au aceeasi preocupare si aceeasi grija fata de cetatenii lor cum au si, hai sa spunem, cum ar trebui sa aiba si autoritatile centrale. Aceasta centralizare excesiva a deciziei este extrem de paguboasa. Nu cred ca stie Ministrul de Interne ce masuri trebuie sa ia in judetul X si Y, si mult mai bine stie acolo ce sa faca prefectul, presedintele de Consiliu Judetean, primarul de localitate samd", scrie Tăriceanu pe Facebook.