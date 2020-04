Tariceanu, dupa ce CCR a stabilit data pe sesizarile PNL: 'Orban & Co vor sa aprobe ei cine are dreptul si cine nu la aceste facilitati'

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, reacționează în contextul în care CCR a stabilit data de 6 mai pentru a dezbate sesizările PNL pe cele două proiecte de lege inițiate de PSD, și susținute de toate celelalte formațiuni politice, cu excepția liberalilor. Tăriceanu a precizat că prin atacarea la Curtea Constutuțională „Orban & Co vor sa aprobe ei cine are dreptul si cine nu la aceste facilitati”.

Partidul Național Liberal a depus luni două sesizări la Curtea Constituțională privind cele două proiecte PSD, adoptate vineri de Camera Deputaților, prin care se prevede amânarea plății ratelor creditelor bancare pentru persoane fizice și juridice indiferent dacă au fost sau nu afectate de criza coronavirusului, respectiv legea privind suspendarea plății utilităților.

„Mai tineti minte apelul ipocrit al dlui iohanis si PNL sa nu politizam criza, sa nu o folosim politic? Ei bine, cinismul politic se aplica in acest caz chiar celor din PNL si presedintelui Iohannis.

Luni, PNL a atacat la CCR legile aprobate in Parlament cu votul tuturor membrilor partidelor politice, mai putin cei ai PNL. Aceste legi urmau sa faca mai usoara trecerea prin criza. Mai usoara pentru toti romanii, nu doar pentru cei de pe listele PNL.

Tot partidele din Parlament, mai putin cei de la PNL, au votat pentru amanarea platilor la utilitati pentru 3 luni pentru toti romanii, pentru toti cei care simt nevoia de acest ajutor. Dar PNL nu este de acord.

Parlamentul a votat pentru amanarea ratelor la banci si la leasing pentru toti romanii. PNL vrea doar pentru cei care sufera din cauza crizei de coronavirus.

Va intreb pe voi: exista oare multi romani care nu sufera din cauza crizei de coronavirus? A, am uitat! Exista! Cei din firmele de casa ale PNL care aduc echipamente la suprapret si care au facut ca o banala masca de protectie care costa 2 lei in mod normal, sa se vanda cu 7 lei in farmaciile de casa ale lor.

Orban & Co vor sa aprobe ei cine are dreptul si cine nu la aceste facilitati. Noi spunem ca toti cei care au nevoie pot sa le foloseasca. Orban & Co vor sa dea adeverinte, noi spunem ca e un drept pentru toti care vor sa-l foloseasca si nu e nevoie de birocratie ca sa-l accesam.

Asta ne deosebeste de ei: ei vor sa fim toti la mana lor, sa ne dea ei adeverinte ca sa ne putem lua drepturile. Asa ca vor sa respinga aceste legi dintr-un singur motiv: ca nu le-au facut ei”, se arată pe pagina de Facebook a lui Călin Popescu Tăriceanu.