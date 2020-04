Tariceanu, dupa scandalul autonomiei Ținutului Secuiesc: 'Ori PSD trebuie interzis, ori Iohannis sa-și dea demisia'

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susține că „președintele Klaus Iohannis a facut cea mai grava acuzatie care s-a facut in Romania dupa decembrie 1989”, atunci când „a acuzat un partid parlamentar ca are o intelegere ascunsa cu o putere straina pentru a ceda o parte din teritoriul national”. Motiv pentru care, liderul ALDE prezintă două variante: „ori acuzatiile sunt adevarate si partidul acuzat trebuie sa fie interzis, ori Presedintele Romaniei minte si manipuleaza si trebuie sa-si dea demisia si sa sufere rigorile legii”

„Atunci cand nu ai ce sa oferi poporului tau, atunci cand nu ai solutii pentru repornirea economiei, atunci cand nu ai resurse sa maresti pensiile si alocatiile, atunci scoti ultima carte: nationalismul. In vremuri de criza politicienii iresponsabili folosesc aceasta ultima arma sperand sa-si salveze scaunul.

Astazi, Klaus Iohannis si “Guvernul Meu” au ajuns la fundul sacului si in lipsa de solutii la problemele reale ale romanilor au inceput sa fluture flamura nationalismului. Cat de nesabuit trebuie sa fii sa dai foc la tara doar ca sa muti discutia de pe criza pe alta teme? Cat de nesabuit trebuie sa fii ca atunci cand te numesti Klaus si Ludovic sa devii exponentul nationalismului?

Domnul Iohannis pare ca nu-si aminteste decat ceea ce ii convine motiv pentru care incearca sa uite ca o lege similara a fost “nasita” de Klaus Werner Iohannis si de Liviu Dragnea in 2013 (http://www.ziare.com/liviu-dragnea/ministrul-dezvoltarii-regionale/iohannis-despre-intalnirea-cu-dragnea-am-rezolvat-80-la-suta-din-ce-era-de-discutat-despre-descentralizare-1261802). Evident ca am trantit-o in Parlament cum o sa o facem si acum. Dar intrebarea ramane: voia dl Iohannis in 2013 sa vanda Ardealul? Daca da, care era suma?

Dragi romani, cred ca cei de la Camera Deputatilor au facut o greseala nediscutand in plen aceasta initiativa legislativa. Greseala o vom indrepta in Senat. Genul acesta de lege nu a aparut pentru prima data, dar intotdeauna a fost respinsa de Parlament. Dar sa mergem si mai departe si sa zicem ca poate Parlamentul face o greseala, desi nu a facut-o pana acum, si admite o asemenea lege. De la Parlament legea merge spre promulgare la Presedintele Romaniei, iar acolo, nu e asa, este aparatorul romanilor, Klaus Werner Iohannis.

Astazi dl Iohannis a facut cea mai grava acuzatie care s-a facut in Romania dupa decembrie 1989. El a acuzat un partid parlamentar ca are o intelegere ascunsa cu o putere straina pentru a ceda o parte din teritoriul national. Acest lucru nu poate sa ramana asa. Dl Iohannis trebuie sa vina in Parlament sa aduca dovezile pentru aceasta acuzatie grava. Aceasta acuzatie poate avea doar doua solutii: ori acuzatiile sunt adevarate si partidul acuzat trebuie sa fie interzis, ori Presedintele Romaniei minte si manipuleaza si trebuie sa-si dea demisia si sa sufere rigorile legii”, se arată pe pagina de Facebook a lui Călin Popescu Tăriceanu.