Tariceanu, dupa vizita in SUA: Rolul malefic al statului paralel, conștientizat de oficialii americani

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat joi, după o vizită în Statele Unite, că oficialii americani cu care s-a întâlnit sunt „conștienți de rolul malefic” pe care l-a jucat statul paralel în Europa și în SUA.

Întrebat dacă a discutat cu oficialii americani despre subiectul justiției, Tăriceanu a răspuns:

„Nu, nu am intrat in asemenea subiecte, pentru ca trebuie dezvoltat, dar am observat ca oficialii americani, nu doar Pence dar si ceilalti, sunt constienti de rolul malefic pe care l-au jucat componentele statului paralel si la ei si in Europa. Ei nu trateaza aceste lucruri cu usurinta, nu”.

Tăriceanu, aflat într-o vizită la Washington, a avut o întrevedere cu vicepreşedintele Statelor Unite, Mike Pence, dar și cu Ted Cruz, senator republican pentru statul Texas, fost candidat la alegerile prezidenţiale din 2016.

Călin Popescu Tăriceanu s-a aflat luni și marți la Washington, unde a participat la Conferința Globală a Platformei Parlamentare pentru Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, organizată la sediul Băncii Mondiale.

