Tariceanu: E clar, disperarea e mare la USR-isti. Le dau eu solutia majorarii veniturilor bucurestenilor: sa nu mai lupte impotriva maririi pensiilor

Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca la USR disperarea este in crestere, in contextul in care Nicusor Dan a promis ca va creste salariul mediu net al bucurestenilor de la 867 de euro valoare neta in 2020 la 1.400 de euro in 2024. Liderul ALDE a oferit solutia majorarii veniturilor bucurestenilor si anume USR "sa nu mai lupte impotriva maririi pensiilor".