Tariceanu, facut praf de foștii colegi din PSD: Imoral! Vrea sa intre pe usa din spate

Marcel Ciolacu critică modul în care Călin Popescu Tăriceanu a rupt alianța cu PSD și încearcă să intre “pe ușa din spate” la guvernare, cu prefecti, subprefecti si secretari de stat, scrie b1.ro. „Nu am ascuns ca am o relatie corecta cu dl Tariceanu, chiar daca am primit critici din interiorul partidului. Au fost si […]

Articolul Tăriceanu, făcut praf de foștii colegi din PSD: Imoral! Vrea să intre pe uşa din spate apare prima dată în PSnews.