Tariceanu și-a anunțat candidatura la Primaria Capitalei

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, și-a anunțat, joi, candidatura la Primăria Capitalei, după negocierile eșuate cu PSD. Tăriceanu consideră că nu există un candidat liberal, astfel că a decis să intre el în cursa electorală pentru Primăria Capitalei. "Nu e timp de experimente, e nevoie de oameni cu greutate, cu experiență. Experiența politică pe care […]