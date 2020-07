Tariceanu, ieșire furtunoasa la adresa Guvernului Orban: 'Incercati o chermeza in aer liber pe terenul de golf?'

Nicolae Burnete, fost ministru al Cercetarii si Inovarii in Guvernul Dancila, in prezent presedinte al Senatului Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, si Nicolae Filip, profesor in cadrul aceleiasi universitati, au deschis un proces in care cer interzicerea circulatiei unor emailuri prin care li s-ar aduce o serie de acuzatii. Parat in proces este Doru Laurean Baldean, lector universitar la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.