Tariceanu: Majorarea pensiilor cu 40%, colac de salvare pentru economie

Fostul premier, liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu, consideră că majorarea pensiilor la 40%, așa cum s-a decis în Parlament, ar fi un colac de salvare pentru economia României, în vreme de criză. În timp ce Guvernul susține că o creștere a pensiilor cu 40% ar duce România în colaps economic, președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, […] The post Tăriceanu: Majorarea pensiilor cu 40%, colac de salvare pentru economie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.