Tariceanu marturisește ca a greșit prin susținerea lui Andrei Gerea in funcții de conducere: 'Am inghițit prea multe'

Președintele ALDE, Călin Popescu Tariceanu, a mărturisit, pe Facebook, că „ a greșit grav atunci când l-a promovat și susținut pe Andrei Gerea”, subliniind că „a înghițit multe de la colegii de coaliție sau de la cei din partid când îi reproșau susținerea” pentru fostul lider ALDE București.

„Cred că o calitate pe care ar trebui să o aibă cât mai mulți oameni politici este puterea de a recunoaște greșelile pe care le fac. Nimeni nu așteaptă căință, dar oamenii au dreptul să știe atunci când greșim.

Eu am greșit grav atunci când l-am promovat și susținut pe Andrei Gerea. Am făcut-o cu bună intenție crezând în tinerețea lui și sperând că timpul îl va maturiza. Am roșit de multe ori atunci când Victor Ponta, în calitate de prim-ministru, îmi vorbea despre contraperformanțele Ministrului Energiei, Andrei Gerea. Am înghițit multe de la colegii de coaliție sau de la cei din partid când îmi reproșau susținerea lui Andrei Gerea.

Astăzi Andrei Gerea a ales un al partid politic. Pentru că a stors tot ce se putea stoarce de la ALDE. Dar nu pleacă înainte de a distruge organizația ALDE din București.

Poate cei care îl primesc astăzi în rândul lor vor trage învățăminte din greșelile mele. În rest, drum bun, cale bătută!”, se arată pe pagina de facebook a lui Călin Popescu Tăriceanu.

După ce marți a fost schimbat de la șefia filialei ALDE București, Andrei Gerea anunță că pleacă din ALDE. „Este a doua oară, dle Tăriceanu, când mă schimbați de la conducerea ALDE București”, având în vedere episodul cu Daniel Barbu la Primăria Capitalei, a punctat Andrei Gerea, pe Facebook, adăugând că, prin munca depusă a reușit să obținută pentru ALDE postul de vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș.

Andrei Gerea a fost schimbat, marți, de la șefia filialei ALDE București. Deputatul îi ceruse public demisia lui Călin Popescu Tăriceanu de la conducerea partidului, pe motiv că acesta „contribuie decisiv la disoluția ALDE”.

În locul lui Andrei Gerea vor fi copreședinți interimari ai filialei ALDE București deputatul Varujan Vosganian și liderul TLDE Daniel Catana.