Tariceanu: Meleșcanu urma sa atraga 15 parlamentari ALDE și sa se rupa partidul

Șeful ALDE Călin Popescu Tăriceanu a dezvăluit marți că partidul a fost la un pas de ruptură. Teodor Meleșcanu a primit susținerea PSD pentru funcția de președinte al Senatului cu planul ca fostul ministru de Externe să aducă spre PSD circa 15 parlamentari ALDE, a indicat Tăriceanu la Antena 3.

„Este un moment stanjenitor pentru unii dintre noi, colegul nostru dl Melescanu a venit cu o propunere sa fie numit presedinte al Senatului din partea PSD dar in contul ALDE. Am discutat daca poate fi formula acceptata politc. Nu poate fi acceptata pentru ca ar crea ambiguitati pe care vrem sa le evitam, de asociere a noastra cu actul de guvernare. Am asistat la o incercare disperat a dnei premier de a rupe partidul si de a veni cu aceasta formula care ar fi trebuit sa insemne un cantec de sirena si pentru alti colegi care sa-l urmeze pe Melescanu. Ar fi urmat dl Melescanu sa fie insotit de circa 15 senatori si deputati ALDE. Dar vazand ca nu exista nicio fisura, au renuntat sa-l mai propuna pe dl Melescanu si ieri nu s-a mai facut alegerea pentru ca PSD nu avea o propunere pentru functia de presedinte”, a zis Tăriceanu. El a adăugat că nu bagă mâna în foc că nu vor fi totuși „una-două” dezertări din partid, dar ALDE va merge pe drumul stabilit, de opoziție la guvernare.

Citește și: OFICIAL - Supraimpozitarea pensiilor speciale: 50% + 900 de lei, pragul superior. Proiectul Guvernului a ajuns în Parlament. EXEMPLU DE CALCUL .