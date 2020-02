Tariceanu: NU am vorbit de alianța cu Basescu; a interpretat presa greșit

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a spus vineri într-un interviu că Pro România, ALDE și PMP au emoții legate de intrarea în Parlament astfel că există „tatonări” între partidele aflate în pericol. Într-o postare pe Facebook, Tăriceanu a transmis după interviu că presa ar fi interpretat greșit afirmația sa când a titrat că acesta ia în calcul inclusiv o alianță cu PMP-ul fondat de Traian Băsescu.

„Fac o scurtă precizare pentru că am văzut în presă o interpretare care denaturează realitatea și afirmațiile pe care le-am făcut în interviul de azi. NU am vorbit niciun moment în interviul de la Gândul Live despre o alianță cu Traian Băsescu, ci am explicat efectele asupra partidelor mici pe care le are ordonanța de urgență privind alegerile parlamentare anticipate. Interpretarea care a apărut în presă nu corespunde nici celor pe care le-am spus și nici realității politice! Iată, textual, cum a sunat declarația mea de la Gândul Live, împărțită în două paragrafe care, deși erau total separate, au fost lipite pentru a scoate o știre de presă:

În primul paragraf am vorbit despre efectele OUG asupra partidelor mici:

„Din discuțiile pe care le avem și noi în zona politică am să vă spun ceva: nici Pro România nu stă foarte liniștită, pentru că sunt și ei la limită, nu au nicio garanție că vor intra în Parlament. Le doresc să intre, dar nu e chiar atât de simplu. Nici cei de la PMP. Deci, în afară de cele două partide mari, PSD și PNL, nu există o garanție a unui rezultat care să îi facă să stea liniștiți și din acest motiv sigur că există acum diverse discuții, tatonări, în ceea ce privește partidele care pot să aibă un risc în ceea ce privește reprezentarea în viitorul Parlament”.

Abia câteva minute bune mai târziu am vorbit despre o posibilă colaborare cu PRO România:

„N-ar fi poate chiar ciudat. Țineți cont că anul trecut am avut aceste discuții (cu Pro România) și am convenit împreună să-l susținem pe Mircea Diaconu, candidat la prezidențiale. Deci avem o formă de colaborare. Nu mai vorbesc de faptul că eu am funcționat într-o perioadă într-o coaliție cu Victor Ponta, cu PSD, când el era prim-ministru și ne-am înțeles foarte bine. Și mie mi se pare că mandatul lui de prim-ministru a fost foarte bun. Ar fi chiar interesant cum ar funcționa o alianță cu doi foști prim-miniștri care au ceva experiență politică și rezultate”.”,

Vezi si: OFICIAL - Anticipate în 50 de zile de la dizolvarea Parlamentului / Vot pe liste suplimentare oriunde în țară / Guvernul a trimis OUG în Parlament .