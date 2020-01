Tariceanu: Nu exista un motiv serios care sa justifice alegeri anticipate; premierul sa analizeze cu responsabilitate aceasta solutie

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, i-a solicitat premierului Ludovic Orban să analizeze cu responsabilitate soluţia alegerilor anticipate, având în vedere că nu există un motiv serios pentru acestea. "Îi cer domnului Orban şi partidului pe care îl conduce să analizeze cu responsabilitate această soluţie, a alegerilor anticipate, având în vedere că nu există un motiv serios, solid, care să justifice o astfel de procedură, decât nişte planuri care sunt mai degrabă electorale. (...) Există adepţi ai alegerilor anticipate, nu mă număr printre ei. (...) Am văzut că s-au făcut nişte paralele, nu există similitudini între situaţia din 2005 şi situaţia de acum. Eu nu cred că premierul Orban a solicitat Parlamentului să accepte asumarea răspunderii pe un pachet de propuneri legislative dacă avea în gând să facă anticipate, pentru că, dacă s-a gândit în felul acesta, mie mi se pare că acest lucru seamănă cu o desconsiderare a instituţiei Parlamentului, care este singurul for democratic de dezbatere şi nu e o atitudine principială şi corectă", a spus Tăriceanu, într-o conferinţă de presă. El a adăugat că România are "un atu", acela al stabilităţii politice. "În România nu s-a recurs la această formulă până acum, cu demisia succesivă a doi prim miniştri care să fie invalidaţi de Parlament, care e o formulă complicată, riscantă şi eu îi recomand premierului să fie foarte atent la tot ceea ce presupune riscurile pentru el, riscurile pentru Guvern, dar şi ceea ce înseamnă consecinţele în plan politic ale unei crize politice majore. Nu mai vorbesc de faptul că o astfel de procedură se declanşează cu un anumit motiv, bine determinat. Care ar putea să fie acel motiv bine determinat?", a arătat liderul ALDE. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Adrian Dădârlat)