Tariceanu nu vrea sa fie prelungita starea de urgenta. Sustine ca "o parte importanta din tara nu e afectata"

Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, declara ca nu va vota prelungirea starii de urgenta, acuzand ca la adapostul acestei masuri "creste lipsa de transparenta" si este deschis "drum liber abuzurilor". Tariceanu acuza autoritatile ca duc o "politica anti-romaneasca" si spune ca ar trebui repornita activitatea normala in Romania, atat in intreprinderi, cat si in institutii.