Tariceanu: Percepția este ca exista o ințelegere intre Dancila și Tariceanu

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susține că întreg jocul politic, privit în ansamblul său, dă senzația unui blat între Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis, pentru a merge braț la braț în turul 2 al prezidențialelor. Tăriceanu a profețit și a spus că prin astfel de jocuri, PSD va ajunge un partid de mâna a doua,