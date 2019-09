Tariceanu reacționeaza la pactul propus de Viorica Dancila: “Sa vina in Parlament cu acest pact”

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu o cheamă în Parlament pe Viorica Dăncilă cu pactul propus pentru bunăstarea românilor. În felul acesta, spune Tăriceanu, Vorica Dăncilă ar dovedi că este “mai mult decât o lovitură electorală prin care să mai smulgă nişte voturi de la pensionari”. „Dacă nu ar fi doar o propunere electorală, un pact The post Tăriceanu reacționează la pactul propus de Viorica Dăncilă: “Să vină în Parlament cu acest pact” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.