Tariceanu: 'Reprezentantii PNL si-au facut un crez politic din a denigra Romania in Parlamentul European'

Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu a declarat marţi, la Ploieşti, că reprezentanţii PNL par să-şi fi făcut un "crez politic" din a denigra România în Parlamentul European, făcând rău ţării, cetăţenilor şi imaginii României în străinătate, potrivit agerpres.ro.

"Văd prea mult şi prea des tot felul de voci pesimiste care în loc să accepte şi să se bucure şi să fie mândre de realizările României vorbesc numai în termeni negativi, lucru care mie îmi displace foarte mult. Mă uit, pur şi simplu, la celelalte ţări şi văd cum cei care sunt reprezentanţii mediului politic vorbesc în termeni laudativi de propria ţară, ca şi cetăţenii simpli. Sunt mândri că sunt francezi sau italienii sau din ţările scandinave, fiecare are mândria lor şi m-ar bucura să văd această atitudine pe care, dacă vreţi, putem să o numim patriotică, fără riscul de a cădea în desuetudine. M-ar bucura să văd această atitudine şi în rândul cât mai multor români, dar mai ales a celor care ne reprezintă interesele şi ar trebui să ne apără interesele în instituţii cu precădere cele europene, mă refer la Parlamentul European şi la celelalte care ţin de cadrul instituţional al Uniunii Europene (...) Vocile parlamentarilor care aparţin PNL (...) în ultimii ani parcă şi-au făcut un crez politic din a denigra România în Parlamentul European, împrăştiind în stânga şi în dreapta, ca în România, invective, acuze, făcând tot felul de diversiuni şi de dezinformări care sigur că fac rău ţării şi, până la urmă, imaginii României şi nu în ultimul rând cetăţenilor", a declarat Călin Popescu-Tăriceanu.

Acesta a mai adăugat că "problema se poate rezolva dacă vom trimite oameni de calitate" în viitorul Parlament European.

"Când spun oameni de calitate înseamnă în primul rând oameni care să aibă caracter, oameni care să aibă un sentiment patriotic, oameni care să aibă experienţă, oameni care să îşi dea seama că în acest fel se degradează, se compromit, decad în ochii celorlalţi. Nu cumva să îşi imagineze vreunul dintre ei că ceilalţi îi vor aprecia pentru acest gen de prestaţie. Din contră, vor avea pentru ei mult, mult dispreţ", a mai spus liderul ALDE.

Tăriceanu a făcut aceste afirmaţii în contextul vizitei efectuate marţi la trei obiective industriale din judeţul Prahova, respectiv British American Tobacco, Cameron International Corporation şi fabrica de pufuleţi Gusto.

"Sunt a doua oară în judeţul Prahova pentru campania electorală şi, aşa cum obişnuiesc, am început această deplasare, astăzi, cu o vizită la trei obiective industriale (...) Am stat de vorbă atât cu conducerile societăţilor, cât şi cu angaja?ii şi, sigur, că aceste întâlniri îmi dau posibilitatea să iau pulsul economiei mult mai bine decât citind numai cifrele, care, poate, uneori sunt foarte reci. La toate trei firmele am remarcat o evoluţie foarte pozitivă a rezultatelor atât în ceea ce priveşte cifra de afaceri, profitul, investiţiile şi generarea de noi locuri de muncă (...) Am vorbit, de asemenea, cu ei despre planurile lor de dezvoltare care m-au bucurat foarte mult. Deci, economia merge bine nu numai în statistici, economia merge bine realitate, toţi erau cu o abordarea optimistă pentru viitorul firmelor lor şi pentru economia românească", a mai spus Călin Popescu-Tăriceanu.