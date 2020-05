Tariceanu: Romania este pe ultimul loc in Europa ca pondere a ajutoarelor pentru relansarea economiei

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a criticat Guvernul, joi seara, arătând că acesta anunţă "cu întârziere" măsurile de relaxare care se decid în contextul pandemiei de Covid-19, el susţinând, totodată, că România se află pe ultimul loc în Europa în ceea ce priveşte ponderea ajutoarelor pentru relansarea economiei. "Guvernul anunţă cu foarte mare întârziere, şi Iohannis, măsurile, cu trei zile înainte. Lumea trebuie să se pregătească. Măsurile anunţate pentru redeschiderea teraselor - nu există nicio regulă, cum vor funcţiona? Oamenii aceia vor să ştie - ce facem? (...) Probabil că oamenii care lucrează în industrie şi-au fixat ei înşişi nişte reguli, dar regulile astea ar trebui să fie, până la urmă, sub forma unei chestii oficiale, care să devină norma de bază pe care să o aplice toţi, nu unul mai mult, altul mai puţin. (...) Pe mine asta mă deranjează, că este o brambureală totală, în continuare, şi în economie", a spus Tăriceanu, invitat într-o emisiune la postul România TV. Preşedintele ALDE a mai susţinut că Guvernul nu a prezentat un plan de măsuri pentru relansarea economiei naţionale, astfel încât să se producă mai mult, iar veniturile la bugetul de stat să crească pentru a putea acoperi cheltuielile, inclusiv sumele necesare pentru creşterea pensiilor. "Eu nu văd niciun fel de gândire, eu i-aş spune liberală, proeconomică (...), cum fac să cresc economia, cum fac să aduc oamenii la muncă, pentru că am văzut că deficitul bugetar pe patru luni este aproape 2,5%, foarte mult. Dar nu văd nimic", a spus Tăriceanu. În opinia sa, statul nu sprijină suficient mediul de afaceri, preşedintele ALDE afirmând, în acest context, că România se află pe ultimul loc în Europa în ceea ce priveşte ponderea ajutoarelor acordate sectorului economic. "În străinătate se cheltuiesc cam 20% din PIB, bani pe care-i injectează în economie, ca să reînvie economia. Noi suntem pe ultimul loc în Europa în privinţa ponderii ajutoarelor pe care statul le dă sectorului economic, pentru a se retrezi la viaţă", a punctat Tăriceanu. AGERPRES / (A, AS - autor: Sorin Blada, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)