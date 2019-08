Tariceanu s-a sucit. Nu a hotarat o alianța cu Ponta, doar a discutat

Călin Popescu Tăriceanu a revenit asupra anunțului privind încheierea unei alianțe politice cu Victor Ponta, modificându-și postarea inițială de pe Facebook și înlocuind ”am hotărât” cu ”am discutat”. ”Discuții fructuoase în această dimineaţă cu liderul Pro România, Victor Ponta : am discutat o viitoare colaborare sub forma unei Alianțe politice!”, este noul mesaj al lui Tăriceanu. Anterior, el scrisese The post Tăriceanu s-a sucit. Nu a hotărât o alianță cu Ponta, doar a discutat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.