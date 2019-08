Tariceanu schimba discursul: ALDE denunta 'corupția și incompetența cuplata cu nepotismul'

Președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat, la "Gândurile lui Cristoiu", că primele informații că rezultatele vor fi proaste la europarlamenntare au venit cu o săptămână înainte, catalogând-le ca un rezultat al guvernării, transmite Mediafax.

"Guvernarea a lăsat unele urme asupra noastră. Am avut cu două luni înainte de europarlamentare 13%, apoi 10-12%. Am primit cu o săptămână înainte de alegeri informații că rezultatul va fi prost. Ce a urmat a fost unul sub orice așteptări și acest lucruri a declanșat un proces de reflexie. Am analizat cauzele, era o anumită bulversare și am încercat să stăm apoi de vorbă. Am dissutat o regândire a programului de guvernare, am discutat de câteva subiecte care să dea clar mesajul că ne preocupă problemele care sunt pe agenda populației: corupția și incompetența cuplată cu nepotismul. Am discutat o restructurare a guvernuluui, plus o reducere a secretarilor de stat, tăierea unor posturi la cabinetele demnitarilor", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la "Gândurile lui Cristoiu".

"72% din populație consideră că România merge într-o direcție proastă. În România avem a doua sau a treia creștere economică din Europa. Șomajul e foarte scăzut și se confruntă cu probleme în găsirea forței de muncă. Am constatat că există o ostilitate agresivă care cred că trebuie să te oblige să iei în mod democratic act de această situație și să faci un pas înapoi. Este nevoie și de astfel de momente în care să iei o astfel de decizie", a mai spus Tăriceanu.