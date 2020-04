Tariceanu, scrisoare catre partidele din Opoziție: 'Comisia Parlamentara sa investigheze Operațiunea Sparanghel'

În interviul acordat Ion Cristoiu, liderul ALDE spune că înfiinţarea Comisiei Sparanghelul este în fază incipientă, adresând o scrisoare deschisă celorlalte partide din Opoziţie pentru a analiza oportunitatea acestui demers.

În opinia lui Călin Popescu Tăriceanu, comisia trebuie să lămurească aspecte importante: cum au reuşit cei 2.000 de oameni să iasă din zonele de carantină şi să ajungă pe aeroportul din Cluj, cum au trecut de filtrele de poliţie, cum nimeni nu s-a sesizat în legătură cu prezenţa lor la aeroportul din Cluj, cum au plecat aceşti oameni care nu aveau contracte de muncă, nu aveau bilete de avion.

În cazul achiziţiilor publice, fostul premier spune că a elaborat deja un proiect de hotărâre care, de asemenea, a fost trimis parlamentarilor din Opoziţie. Ancheta parlamentară ar urma să stabileacă modul în care s-au făcut aceste achiziţii: dacă au existat mai multe oferte pe care le-au analizat, iar din acele oferte au fost selectate oferte care să răspundă unor criterii precum preţul, rapiditatea furnizării materialelor respective.

Citește și: În premieră, Nelu Tătaru anunță CÂND începe școala: Cum trebuie să fie echipați profesorii și elevii

Totodată, Tăriceanu a trimis Ministerului Sănătăţii o interpelare în care cere date despre numărul persoanelor testate. Liderul ALDE este optimist şi crede că propunerile sale vor avea succes, chiar dacă PNL şi PMP se vor opune.

Prezentăm editorialul integral publicat pe cristoiublog.ro:

„La ceea ce am numit CristoiuTv, luni, 20 aprilie 2020, l-am avut ca interlocutor pe Călin Popescu Tăriceanu. Ca să convoc aici un clişeu de presă audio-vizuală, Călin Popescu Tăriceanu n-are nevoie de prezentare. Ce să spunem despre el? Că e preşedintele ALDE? C-a fost premier? C-a fost preşedinte al PNL tradiţional, pe vremea când PNL nu se concubinase cu PDL, pentru a da naştere unei struţo-cămile politice? Călin Popescu Tăriceanu e pur şi simplu Călin Popescu Tăriceanu. Ca şi în cazurile altor interlocutori, am socotit c-ar fi util atât pentru prezent, cât şi pentru viitor, să transcriu la rubrica Gândurile lui Cristoiu o parte din întrebările şi răspunsurile de pe parcursul interviului video, care poate fi urmărit pe cristoiublog.ro.

Operaţiunea Lumina a ţintit câştigarea electoratului mai bisericos

Ion Cristoiu: Aţi fost în această perioadă în prima linie a criticilor aduse felului în care se administrează la noi Criza coronavirus. Faceţi-mi o apreciere a administrării crizei de sănătate de către regimul Iohannis. Pe scurt, evident.

Călin Popescu Tăriceanu: Nu e foarte complicat. Deci în primul rând măsurile care trebuiau luate au fost luate cu foarte mare întârziere. Ne aducem aminte de ce. Pentru că, chiar dacă primele semnale, primele informaţii au apărut în decembrie 2019, şi apoi în ianuarie au fost trimise informările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pe 15 sau 21 ianuarie, la noi era frenezia în toi cu organizarea alegerilor anticipate. Mandatul dat lui Orban, Orban şi-a depus mandatul, a fost după aceea desemnat Cîţu, am asistat la piesa aia de teatru teribilă cu fuga lui Cîţu cu 20 de minute înainte de a sosi la Parlament, în fine, deci şi preşedintele şi conducerea guvernului, aia improvizată, care erau, nu aveau decât o singură preocupare electorală: alegeri anticipate. Şi, evident, că în loc să se profite ca în acea perioadă în care încă se mai găseau pe piaţă măşti, ventilatoare, echipamente de protecţie, poate şi medicamente, pe de o parte, şi pe de altă parte necesitatea organizării din punct de vedere logistic a măsurilor medical-sanitare nu s-a făcut nimic. Absolut nimic. Şi suntem în continuare într-o situaţie care mie îmi ridică un semn de întrebare major şi anume acest semn de întrebare este dat de numărul foarte mic de testări, atenţie, m-am uitat pe cifre, sunt 90.000 de teste făcute. Dar dacă facem un calcul simplu la o persoană care este depistată pozitiv trebuie după aceea făcute încă două teste consecutive ca să iasă negativ şi să fie considerat vindecat noi ajungem la o cifră, probabil, de 30.000 de persoane testate. Din acest număr de 30.000 de persoane testate evident că numărul de îmbolnăviţi, pe cale de consecinţă, este foarte mic. Şi deci noi suntem într-un paradox. În România aparent numărul de persoane bolnave este foarte mic şi de aceea pun întrebarea de ce a fost nevoie de prelungirea stării de urgenţă. Pentru că dacă facem o comparaţie cu alte state din Europa, o să vedem că cifrele statistice nu sunt de natură să necesite prelungirea stării de urgenţă.

Şi aici cred că intrăm într-o logică extrem de perversă, care este tot o logică electorală, pentru că ceea ce urmăreşte preşedintele şi primul ministru este ca să se dea aceste cifre foarte mici care să pună în evidenţă „eficienţa intervenţiei guvernului” pentru ca să facă să se uite că ei în perioada ianuarie-februarie se ocupau de organizarea de alegeri anticipate. Şi toată logica în care văd că acţionează în gestionarea acestei crize este tot una electorală, inclusiv problema aceasta cu „Luaţi lumină”, Operaţiunea „Lumina”. Eu cred că după ce Vela a acţionat foarte eficient în desfăşurarea Operaţiunii „Sparanghelul” cred că şi-a imaginat că poate să devină un jucător de prim-plan politic şi a luat această iniţiativă, care probabil că a avut acoperirea lui Iohannis şi a lui Orban, pentru că nu se putea altfel, nu îmi imaginez altfel, numai că cei doi, speriaţi de reacţia media, au dat înapoi şi l-au lăsat în ofsaid cum se spune. Îmi imaginez acum că Operaţiunea „Lumina” era presupus să atragă evident electoratul religios, cu înclinaţii, hai să-i zicem aşa, mai bisericoase. Şi s-a dat totul peste cap. Mai văd această insistenţă de ţinere în casă a persoanelor peste 65 de ani. Eu cred că aici e o poveste cu tâlc şi am să vă explic de ce. Aceste măsuri asupra cărora insistă, după părerea mea, iraţional. Iraţional de ce? Pentru că nu-mi imaginez că persoanele peste 65 de ani sunt mai puţin responsabile decât cei care au 25 de ani ca să nu ştie cum să-şi ia măsurile de protecţie, dar scopul este de a-i speria pe cei în vârstă, atenţie, de a-i speria pe cei în vârstă pentru momentul alegerilor locale când nu vor putea poate să mai ia măsurile restrictive dar le vor recomanda să stea în casă de frica de a nu se îmbolnăvi, şi acesta este exact electoratul PSD şi într-o proporţie destul de semnificativă şi electoratul ALDE.

Ion Cristoiu: Eu mă aşteptam ca în toată perioada aceasta de criză, în primul rînd, toate abuzurile, că s-au făcut multe abuzuri, încălcarea drepturilor omului, să stârnească o mişcare ONG-istă. Ce s-a întâmplat? Unde sunt tinerii frumoşi şi liberi? Dumneavoastră nu v-aţi întrebat în această perioadă?

Călin Popescu Tăriceanu: Ba da, m-am întrebat, dar răspunsul nu-mi place care sunt obligat să-l dau. N-au primit ordin pe unitate.

Absenţa vizibilităţii Parlamentului a dăunat Opoziţiei

Ion Cristoiu: În vremuri normale a existat întotdeauna un echilibru mediatic între Putere şi Opoziţie. N-aveţi impresia că acum, totuşi, Puterea a dominat mediatic, iar dumneavoastră, cu toate încercările dumneavoastră, Victor Ponta, n-aţi reuşit să echilibraţi prin prezenţa dumneavoastră, prezenţa Opoziţiei.

Călin Popescu Tăriceanu: Da, am înţeles. Acest lucru se mai datorează unui fapt. Pe lângă situaţia la care faceţi referire, că presa e arondată Puterii şi acuma cred că foarte mulţi ciugulesc.

Ion Cristoiu: E miluită, cum îi spun eu, o expresie folosită pe vremea guvernării lui Ion C. Brătianu pentru a desemna Opoziţia Conservatoare.

Călin Popescu Tăriceanu: Mai e ceva, e absenţa practic a vizibilităţii Parlamentului. Chiar astăzi, de exemplu, am vorbit cu preşedintele Camerei Deputaţilor, care e şi preşedintele PSD-ului, de posibilitatea ca Parlamentul să-şi reia activitatea. Şi pot să vă spun că deja în această săptămână va reîncepe activitatea fizică, nu prin Zoom şi alte suporturi on-line, a Birourilor Permanente şi a Comisiilor de specialitate, întrunirea Comitetului liderilor în aşa fel încât săptămâna viitoare cred să putem începe activitatea Parlamentului fizic, în formula completă.

Ion Cristoiu: Aţi luat în calcul şi constituirea unor comisii de anchetă „Sparanghel”?

Călin Popescu Tăriceanu: Da. Eu am şi trimis o scrisoare, în fine, poate e pretenţios spus, un document de lucru către cei de la PSD, către cei de la UDMR, către cei de la Pro România în care le propun constituirea acestei comisii de anchetă. Deci documentul e făcut complet şi el trebuie numai pus pe ordinea de zi şi supus votului, se aprobă, nu se aprobă. Ăsta ar fi un element. Al doilea element, am depus deja o interpelare către ministerul Sănătăţii ca să ne dea datele de care spuneam, cu persoanele testate, numărul de teste efectuate, celelalte date, şi cred că va mai trebui făcută o altă comisie de anchetă, una cu privire la achiziţiile publice. Că în presă văd că sunt deja foarte multe semnale şi dacă vom constitui comisia de anchetă sunt convins că vor sosi şi alte informaţii ulterior. Deci acestea sunt câteva din lucrurile pe care le vom avea în vedere.

Ion Cristoiu: Ce aţi spus dumnevoastră despre adresa, scrisoarea trimisă, e o ştire, când aţi trimis-o? Aţi trimis o adresă oficială din partea ALDE?

Călin Popescu Tăriceanu: Nu. N-am trimis-o ca adresă oficială, eu am făcut documentul, adică expunerea de motive şi proiectul de hotărâre şi l-am trimis colegilor să-l analizeze, probabil că nu va fi singular. Adică ştiu că cei de la PSD, vorbisem cu ei, şi sunt foarte doritori să facă şi ei, să aibă iniţiativa constituirii comisiei de anchetă pe achiziţiile publice şi poate or mai fi şi alte subiecte.

Ion Cristoiu: În ce stadiu se află aceste comisii?

Călin Popescu Tăriceanu: Păi vă spun.

Ion Cristoiu: Prima: sparanghelul.

Călin Popescu Tăriceanu: Documentul de lucru, ciorna, am trimis-o colegilor ca s-o analizeze.

Ion Cristoiu: Sparanghelul?

Călin Popescu Tăriceanu: Da, pe Operaţiunea „Sparanghelul”, în momentul în care ei spun da, avem şi noi pe cealaltă, o să le punem pe ordinea de zi a Birourilor Permanente unde se discută şi după aceea demarează procedura de constituire a comisiilor de anchetă. Bineînţeles, dacă se aprobă.

Ion Cristoiu: Se va aproba? Sunteţi optimist sau nu?

Călin Popescu Tăriceanu: Eu cred că da, sunt optimist, sigur că PNL o să se opună. Mai mult ca sigur că se va opune şi PMP-ul, pentru că ce-am observat, am văzut tactica PNL-ului e să ţină PMP-ul aproape şi USR-ul, să-i ameţească ca eventual electoratul să nu se ducă către ei, să nu-i lase să adopte o atitudine de opoziţie, ca să le migreze electoratul şi, probabil că ei se vor opune dar celelalte voturi sunt suficiente pentru aprobarea acestor comisii.

Ion Cristoiu: A doua comisie ar fi în legătură cu achiziţiile. În ce stadiu este iniţiativa, tot aşa sunt deja documentele de lucru, cel puţin din partea dumneavoastră elaborate, sau sunt pe cale?

Călin Popescu Tăriceanu: Nu m-am angajat eu să le elaborez, cred că o să elaboreze PSD-ul.

Ion Cristoiu: Spuneţi-mi, întorcându-ne la Operaţiunea „Sparanghelul”, în documentul dumneavoastră de lucru ce observaţii critice aveţi în legătură cu această Operaţiune. Adică ce-ar trebui să ancheteze Parlamentul, după dumneavoastră?

Călin Popescu Tăriceanu: Să ştiţi că în documentul de constituire a comisiei nu se stabilesc chestiuni foarte precise, se dă comisiei libertatea.

Ion Cristoiu: După dumneavoastră, ce-ar trebui să anchetaţi?

Călin Popescu Tăriceanu: Păi în primul rînd modul în care au reuşit să plece, haideţi să o luăm mai înainte. Dacă a existat sau nu un acord politic la nivel de stat, de guvern, în legătură cu această operaţiune de furnizare de mână de lucru.

Ion Cristoiu: Deci această e prima întrebare dacă a existat sau nu un acord…

Călin Popescu Tăriceanu: La nivel politic.

Ion Cristoiu: Trebuie să răspundă comisia, ancheta.

A fost o operaţiune coordonată

Călin Popescu Tăriceanu: Trebuie să ceară lămuriri în privinţa acestei chestiuni, pentru că altfel cum se poate explica ca cei 2.000 de oameni care au ajuns pe aeroportul din Cluj au ieşit din zone de carantină care sunt practic zone închise, militarizate, cu jandarmerie ş.a.m.d. Cum au ieşit, cum au mers pe drum, cum au trecut de filtrele de poliţie, cum nimeni nu s-a sesizat în legătură cu prezenţa lor la aeroportul din Cluj, nu e vorba de administraţia aeroportului? Că administraţia aeroportului nu are competenţe. Cum au plecat oameni care nu aveau contracte de muncă, nu aveau bilete de avion? Cine a organizat această chestiune? Pentru că, până la urmă, cred că trebuie să ajungem undeva. Operaţiunea aceasta nu este o operaţiune hazardată. Este o operaţiune coordonată. Cine a făcut coordonarea, cine a asigurat umbrela care a permis derularea acestei operaţiuni şi nu este singura, pentru că au fost operaţiuni care s-au făcut mai pe şest, ca să spun aşa, nu-mi place cuvântul dar ăsta este adevărul. Deci trebuie să scoatem la lumină chestiunea asta. Acum vreau să fac câteva precizări: n-am nimic împotrivă cu libertatea de mişcare a românilor să meargă să muncească unde vor. Dar mie mi se pare că modul în care s-a făcut această operaţiune, în timp ce pentru toată populaţia sunt impuse nişte măsuri prin decretele preşedintelui, prin ordonanţele militare, care trebuiesc respectate, care au valoare de lege, se aplică amenzi sau s-au aplicat amenzi, am văzut, de zeci de milioane de euro, există o categorie de oameni care văd că sunt exceptaţi de la respectarea acestor reguli. Cine le permite să facă chestiunea asta? Adică dacă operaţiunea asta ar fi fost una oficială, la lumina zilei, probabil că n-ar fi avut de ce să ridice aceste semne de întrebare. Nu mai vorbesc de partea morală şi de consecinţa economică pe care o comportă, şi nu numai atâta, ci inclusiv una de ordin sanitar-medical pentru că s-ar putea ca unii dintre cei care au plecat acolo să se întoarcă îmbolnăviţi, în fine, şi să reprezinte un pericol.

Ion Cristoiu: A doua comisie de anchetă, cea cu achiziţiile, la ce întrebare aţi vrea să se răspundă?

Călin Popescu Tăriceanu: Dacă au avut mai multe oferte pe care le-au analizat şi din acele oferte au selectat oferte care să răspundă câtorva criterii: criteriul de preţ, un criteriu foarte important, rapiditatea furnizării materialelor respective. Astea sunt principalele lucrurile care trebuie să rezulte din această comisie de anchetă, cel puţin în momentul acesta la asta mă gândesc. Poate, sigur, că mai sunt şi alte elemente.

Măsurile de relansare economică ar trebui pregătite din acest moment

Ion Cristoiu: Deja în Occident s-a schimbat agenda publică, tema asta Coronavirus e în plan secund, de exemplu în Italia nici nu se mai comunică grupul ăla, ca la noi, strategic, nu mai comunică, fără să se renunţe la tema Coronavirus au trecut la tema relansării. Cu toate acestea la noi continuă să domine tema Apocalipsei. Cum vă explicaţi?

Călin Popescu Tăriceanu: Aici este o lipsă de competenţă, de viziune şi de experienţă. Apropo, dacă îmi permiteţi să fac o comparaţie. Puterile aliate n-au aşteptat să se termine războiul şi să capituleze Germania ca să facă planurile de construcţie, inclusiv planul de împărţire a Germaniei, sau în fine, cum vreţi s-o luăm. La noi, eu nu înţeleg, eu m-aş fi aşteptat, fără să se ia deciziile, dar măcar să se anunţe măsurile preliminare pentru că, nu ştiu, că în 2 săptămâni sau în 3 săptămâni să presupunem că activitatea economică se reia. Cum se reia? Păi toată lumea pleacă dimineaţa la 7 la metrou. Evident că e un risc pe care nu-l poţi accepta şi nu ştii cum să gestionezi situaţia. Spui în Bucureşti sunt 300.000 de călători de dimineaţă cu Metroul, nu ştiu exact, din ăştia unii pleacă la 7, alţii la 8, alţii la 9, alţii la 10 şi alţii la 11 şi reducem riscurile în mijloacele de transport în comun pentru că n-o să poată să meargă fiecare cu maşina proprie, o să fie o nebunie. Deci măsurile de relansare economică ar trebui pregătite din acest moment şi conturate ca oamenii să înceapă să se pregătească. Nu ştiu, se va deschide întâi sectorul serviciilor: coafor, frizerie şi magazine în care n-au voie să intre mai mult decât două persoane. Pregătiţi-vă, faceţi-vă aprovizionarea ş.a.m.d. Întreprinderile industriale, care sunt oprite. Alţii să ştiţi că se pregătesc. Unii dintre oamenii de afaceri şi din întreprinderii mari, din ce-am auzit Renault-ul, Dacia se pregătesc pentru reluarea activităţii. Deci ei vor trebui, vă daţi seama, să-şi asigure nişte măsuri de disciplină sanitară la locul de muncă. Cum aduci 6.000 sau 8.000 de oameni într-un schimb la Dacia, că marea majoritate acolo vin cu autobuzele, e o problemă. Şi ei se organizează. Adică lumea n-o să stea pe loc. Şi va fi o mare greşeală. Noi riscăm să pierdem şi startul relansării economice. Eu sunt sunat din mediul de afaceri de foarte mulţi şi unul din lucrurile asupra căruia mi se atrage atenţia este că măsurile care s-au luat legate de creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii, asigurarea fluxului de lichidităţi, cash, se spune acum, nu funcţionează. Măsurile nu sunt operaţionale. Băncile sunt extrem de prudente, nu vor să acorde credite, stau să ia situaţia economică a societăţilor în momentul de faţă, toate situaţiile sînt dezastruoase, în loc să se raporteze la cifrele de la 31 decembrie 2019, când întreprinderile erau sănătoase, şi din acest motiv aproximativ 25% din firmele care solicită creditare la bănci, care la rândul lor au garanţiile guvernamentale în spate, obţin aprobări. Păi numai 25%. E foarte periculos ce se întâmplă.Nu văd posibilitatea unei Moţiuni de cenzură în timpul Crizei

Ion Cristoiu: E limpede că la noi criza economică va fi mai gravă decât cea din sănătate. Aţi vedea schimbarea actualului guvern, căderea lui prin Moţiune de cenzură, poate un guvern de uniune naţională sau ne vom târî prin această criză economică cu aceeaşi situaţie?

Călin Popescu Tăriceanu: Să ştiţi că guvernul de uniune naţională e o soluţie care politic funcţionează foarte greu pentru că va fi o concurenţă între diferiţii miniştri teribilă, lucru care, până la urmă, ar duce la necesitatea efectuării unui arbitraj, şi arbitrajul poate să-l facă, dacă e o persoană cum să spun, cu greutate, cu prestigiu, numai într-o astfel de situaţie ar putea să facă arbitraj între diferiţi miniştri politici. N-o văd ca soluţie.

Ion Cristoiu: Cu alegerile mai ştiţi ceva?

Călin Popescu Tăriceanu: Cu alegerile nu mai ştim nimic. Eu, în momentul în care am vorbit de necesitatea amânării alegerilor domnul Orban a spus nişte obrăznicii la adresa mea, şi până la urmă s-a dovedit că asta este soluţia, că trebuie amânate. Nu văd în momentul de faţă, ca şi dumneavoastră, nu avem o perspectivă a modului în care se gestionează criza şi a orizontului la care putem să reintrăm în normalitate.

Ion Cristoiu: Cum le vedeţi? Anul acesta, la anul?

Călin Popescu Tăriceanu: Să ştiţi că eu nu cred că ar fi excesiv să considerăm că putem să facem alegerile locale pînă la finele anului, şi alegerile generale poate la începutul anului viitor. Nu ştiu. Nu vreau să intru în detalii în momentul de faţă, decât în momentul în care vom putea să considerăm că se ridică starea de urgenţă şi atunci desenarea unui plan devine mai realistă. Dar, nu ştiu, m-aţi întrebat de o Moţiune de cenzură. Nu cred că o Moţiune de cenzură în momentul acesta în care oamenii în mod natural se raportează la autorităţi este politic înţelept de făcut, cu toate că prin ceea ce fac, prin modul cum acţionează ar merita o moţiune de cenzură, dar în următoarele 2-3 luni nu văd posibil aşa ceva. Decât sigur, dacă se întîmplă un lucru grav care ne va obliga la o astfel de acţiune”.