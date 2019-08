Tariceanu se retrage din cursa pentru prezidențiale. Condițiile puse de Ponta liderului ALDE (Surse)

Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a decis retragerea din cursa pentru prezidenţiale, au declarat surse politice pentru Mediafax. Anunţul va fi făcut în şedinţa Biroului Politc Central, de la ora 16.00, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. ALDE şi Pro Romania discută susţinerea lui Mircea Diaconu la preşedinţie. Victor Ponta i-a pus trei mari condiţii The post Tăriceanu se retrage din cursa pentru prezidențiale. Condițiile puse de Ponta liderului ALDE (Surse) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.