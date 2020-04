Tariceanu, solicitare pentru Guvern dupa ce Dacia și-a repornit motoarele: 'Suma pentru Programul Rabla sa fie dublata'

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, cere Guvernului Orban, în contextul reluării activității de către Uzina Dacia în criza de COVID-19, ca suma pentru Programul Rabla să fie dublată, iar 80% din aceasta suma sa fie dedicată pentru autoturismele fabricate in Romania!

Citește și: Ministrul Sănătății spune de ce nu crește capacitatea de testare a românilor: 'Personalul medical de-abia se instruiește'

„Decizia celor de la DACIA de a relua activitatea este exemplul pe care trebuie sa-l urmam cu totii. DACIA este una dintre cele mai lovite companii din Romania pentru ca ea face parte dintr-un sistem complex de productie - comercializare la nivel mondial, angrenaj complet blocat de criza.

Eforturile celor de la DACIA trebuie sprijinite in orice fel se poate. Este putin de presupus ca apetitul oamenlor de a cumpara masini va creste la fel de repede precum s-a stins, deci e nevoie de ajutor.

Romania aloca in fiecare an o suma importanta pentru programul de reinnoire a parcului auto (Programul Rabla - cum este cunoscut). In acest an suma este de aproape o jumatate de miliard de lei.

Solicit guvernului sa dubleze suma pentru Programul Rabla, iar 80% din aceasta suma sa fie dedicata pentru autoturismele fabricate in Romania!

Este o masura pe o perioada limitata, doar anul 2020, pana cand economia lumii si a Romaniei vor reporni”, se arată pe pagina de Facebook a lui Călin Popescu Tăriceanu.