Tariful la apa potabila perceput de RAJA S.A., pe locul 10 la nivel national

Nr. crt.



AGENT ECONOMIC Tarif pt.

populatie (inclusiv TVA)

lei/mc.

1. S.C. COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A. Turda

Aviz ANRSC nr. 75/06.06.2018 4,75 2. S.C. R.A.J.A. S.A. Constanţa

Aviz ANRSC nr.513200/14.12.2017 4,75 3. S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.

Aviz ANRSC nr. 102/12.07.20178 4,55 4. S.C. COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A. Neamţ

Aviz ANRSC nr. 603853/05.04.2018 4,14 5. S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti

Aviz ANRSC nr. 332086/30.12.2015 4,13 6. S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. Arad

Aviz ANRSC nr. 609502/07.08.2018 4,13 7. S.C. APA PROD S.A. Deva

Aviz ANRSC nr. 332135/30.12.2015 3,98 8. S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A.

Aviz ANRSC nr. 403514/16.02.2016 3,91 9. S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A. Cluj Napoca

Aviz ANRSC nr. 610705/06.09.2018 3,87 10. S.C. COMPANIA DE APǍ OLT S.A.

Aviz ANRSC nr. 602519/14.03.2018 3,80 11. S.C. „AQUATIM” S.A. Timişoara

Aviz ANRSC nr. 331735/22.12.2015 3,79 12. S.C. APAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea

Aviz ANRSC nr. 330317/14.12.2015 3,74 13. S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui

Aviz ANRSC nr. 610191/03.09.2018 3,73 14. S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba

Aviz ANRSC nr. 9/23.01.2018 3,72 15. S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi

Aviz ANRSC nr. 504896/23.05.2017 3,54



1. S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui

Aviz ANRSC nr. 610191/03.09.2018 5,69 2. S.C. EURO APAVOL S.A.

Aviz ANRSC nr. 513462/21.12.2017 5,33 3. S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Ploieşti

Aviz ANRSC nr. 82/13.06.2018 5,30 4. S.C. COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A. Neamţ

Aviz ANRSC nr. 603853/05.04.2018 5,25 5. S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani

Aviz ANRSC nr. 27/20.02.2018 5,20 6. S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău

Aviz ANRSC nr. 332046/29.12.2015 5,06 7. S.C. APĂ CANAL GALAŢI S.A.

Aviz ANRSC nr. 77/07.06.2018 5,03 8. S.C. ACET SUCEAVA S.A.

Aviz ANRSC nr. 609303/09.08.2018 5,00 9. S.C. COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A. Turda

Aviz ANRSC nr. 75/06.06.2018 4,97 10. S.C. R.A.J.A. S.A. Constanţa

Aviz ANRSC nr. 513200/14.12.2017 4,91 11. S.C. AQUASERV S.A. Tulcea

Aviz ANRSC nr. 228120/19.12.2014 4,89 12. S.C. AQUACARAŞ S.A. Reşiţa

Aviz ANRSC nr. 318421/06.08.2015 4,82 13. S.C. APA SERV S.A. Alexandria

Aviz ANRSC nr. 506212/03.07.2017 4,73 14. S.C.COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE R.A. FocşaniAviz ANRSC nr. 91/27.06.2018 4,51 15. S.C. COMPANIA APA OLTENIA S.A. Craiova

Aviz ANRSC nr. 505415/20.06.2017 4,51

În România, în rândul operatorilor de profil - apă și canalizare - epurare, tariful perceput de RAJA SA la apă potabilă este pe locul 10 în clasamentul national. Spre deosebire de celelalte companii – care au posibilitatea folosirii unor surse de suprafață, RAJA S.A. extrage apă furnizată din subteran, prin sute de foraje de mare adâncime, ceea ce implică mari cheltuieli cu energia electrică aferentă pompării din subteran.Totodată, RAJA S.A. a cofinanțat, printr-un împrumut contractat de la B.E.R.D, cu peste 50 milioane euro Programul Operational Sectorial de Mediu în valoare de peste 300 milioane euro, în urma căruia au rezultat investiții ce au intrat în patrimoniul UAT-urilor.Printre cele mai mari investitii se numara si 16 statii de epurare moderne, care sunt prevazute inlcusiv cu treapta tertiara de tratare a apelor uzate, apele deversate in emisar fiind ape curate ce respecta toti indicatorii impusi privind protectia mediului inconjurator. In aceste conditii, tariful perceput pentru serviciul de canalizare, este un tarif ce acopera doua componente canalizare si epurare, RAJA SA fiind prima companie la nivel national in ceea ce priveste numarul statiilor de epurare. Chiar şi în aceste condiţii, tariful perceput de RAJA pentru serviciile de canalizare-epurare este pe locul 2 la nivel naţional.Acum, RAJA derulează proiecte în cadrul POIM de peste 600 milioane euro.Tariful practicat de RAJA S.A. este aprobat de către ANRSC. după o verificare riguroasă a tuturor componentelor de preț și a respectării Strategiei Tarifare.SITUAŢIAPrețurilor și tarifelor la canalizare/canalizare-epurare la data de 19 iulie 2019SITUAŢIApreţurilor la apa potabilă la data de 19 iulie 2019