Tarom introduce zboruri din Bucuresti spre Roma, Milano si retur in data de 26 mai

Compania Tarom introduce zboruri din Bucureşti spre Roma, Milano şi retur, în data de 26 mai 2020, dar acestea vor fi operate în condiţii speciale instituite de starea de alertă prin HG 394/18 mai 2020, a anunţat, sâmbătă, operatorul aerian pe pagina sa de Facebook. Dinspre Italia spre România vor fi acceptaţi doar cetăţenii români care doresc repatrierea, iar dinspre Italia spre România cetăţenii italieni, lucrătorii sezonieri cu contract de muncă sau cei din sectorul transporturilor, precizează TAROM. "La solicitarea dumneavoastră, am introdus următoarele zboruri spre şi dinspre Italia cu data de călătorie 26 mai 2020: Bucureşti - Roma - Bucureşti, tarif 208 euro, cu bagaj de mână de 10 kg şi bagaj de cală de 30 kg incluse; Bucureşti - Milano - Bucureşti, cu tarif de 200 euro, cu bagaj de mână de 10 kg şi bagaj de cală de 23 kg incluse", subliniază reprezentanţii companiei. Zborurile sunt operate în condiţii speciale, sub incidenţa HG 394/18 mai 2020, anexa 3, art. 4., iar din aceste considerente pasagerii care vor fi acceptaţi la bordul aeronavelor trebuie să se încadrează în următoarele categorii: dinspre Italia spre România vor fi acceptaţi doar cetăţenii români care doresc repatrierea conform art. 4, alin. J., iar dinspre România spre Italia trebuie să fie cetăţeni italieni sau lucrători sezonieri cu contract de muncă, conform art. 4, alin. I sau să fie lucrători din sectorul transporturilor, prevăzuţi în anexa nr.3, la comunicarea privind implementarea culoarelor verzi ("green lanes"), în temeiul orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor, în vederea protejării sănătăţii şi a asigurării disponibilităţii mărfurilor şi serviciilor esenţiale - C (2020 1897/23.03.2020). Biletele pot fi achiziţionate de pe site-ul www.tarom.ro, prin aplicaţia mobilă şi de la orice agenţie Tarom. Potrivit sursei citate, check-in-ul se face gratuit, online sau la aeroport. Tarom recomandă ca înainte de efectuarea zborului călătorii să respecte condiţiile de călătorie speciale, care pot fi consultate la https://www.tarom.ro/masuri-de-calatorie.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Nica, editor online: Alexandru Cojocaru)