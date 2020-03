TAROM suspenda zborurile București-Istanbul

TAROM a anunțat, sâmbătă, că suspendă zborurile București – Istanbul din 30 martie până pe 30 aprilie, ca urmare a restricțiilor impuse de autorități pentru limitarea pandemiei de COVID-19. “Vă rugăm să reprogramați călătoriile pentru date viitoare, puteți face acest lucru fără taxe de modificare sau puteți solicita rambursarea sumelor plătite, contactând agentul emitent sau The post TAROM suspendă zborurile București-Istanbul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.