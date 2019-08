Tatal Alexandrei: Fac un apel, cei care au luat-o sa o aduca acasa; credem ca fata este in viata

Ioan Măceşanu, tatăl Alexandrei, a făcut joi seara un apel către cei care i-au luat fata să o aducă înapoi, susţinând că ea este încă în viaţă. "Este prima şi ultima declaraţie pe care o fac. Vreau să fim lăsaţi în pace, să nu mai fim hărţuiţi. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în acest caz, tuturor care caută, care cercetează în continuare. Vreau să le spun celor care ştiu despre ea, care au luat-o, vreau să o aducă, chiar dacă o lasă la o margine... (...) Nu mă mai interesează cine a făcut asta. Vreau să o aducă, ca să ne reluăm viaţa de dinainte. (...) Cei care au luat-o, să o aducă acasă. (...) Noi credem că fata noastră este în viaţă. Ne rugăm în fiecare seară", a spus tatăl Alexandrei. El le-a mulţumit anchetatorilor care s-au ocupat de acest caz, inclusiv celor au desfăşurat ancheta la început. "Eu cred că şi-au făcut datoria, nu mă îndoiesc niciodată. Am încredere în ei. Ca orice om în situaţia asta, le transmit mulţumiri şi sper să rezolve cât mai repede. (...) Poate nici dânşii nu şi-au dat seama, poate dacă apelul (telefonic, n.r.) era mai clar... Poate mă simt vinovat eu ca tată că nu am făcut mai mult. Dacă ne dădeam seama sau dânşii îşi dădeau seama, poate rezolvam şi nu se ajungea aici. Eu cred că îşi vor face datoria şi o vor găsi în viaţă. Nu am nicio informaţie, nouă ne spune inima. Aşteptăm din moment în moment să vină acasă. Credem că va fi bine", a adăugat Ioan Măceşanu. Răspunzând unei întrebări, el a zis că "nu a spart nicio uşă" la percheziţii. AGERPRES/(A-autor: Eusebi Manolache, editor: Karina Olteanu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Digi24/Facebook.com