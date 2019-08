Tatal Alexandrei face marturisiri despre tragedia pe care o traieste

Tatal Alexandrei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tatal Alexandrei Macesanu (15 ani), fata rapita in Caracal si violata de Gheorghe Dinca, a relatat cum a ajuns familia sa reclame disparitia la politie: "Le multumesc tuturor celor care ne ajuta. Nu mi-am pierdut increderea, cred ca este in viata. Astept sa o vad. Si eu si sotia mea credem ca este vie. Cand am venit acasa, sotia a zis ca de pe la ora 14.00 - 15.00 nu mai raspundea la telefon. Am sunat la prietenele ei, nimeni nu stia de ea. Am cautat, am intrebat, nimic. Atunci ne-am dat seama ca e ceva. Telefonul ei a fost inchis”. Declaratii noi in cazul de la Caracal. Ce a dezvaluit taximetristul care l-a plimbat pe Gheorghe Dinca prin Craiova Ioan Macesanu a subliniat ca, din pun ...