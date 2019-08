Tatal Alexandrei povestește cum și-a dat seama ca fata a disparut

Tatăl Alexandrei Măceșanu (15 ani), fata răpită în Caracal și violată de Gheorghe Dincă, a relatat joi seară la Antena 3 cum a ajuns familia să reclame dispariția la poliție:

'Le multumesc tuturor celor care ne ajuta. Nu mi-am pierdut increderea, cred ca este in viata. Astept sa o vad. Si eu si sotia mea credem ca este vie. Cand am venit acasa, sotia a zis ca de pe la ora 14.00 - 15.00 nu mai raspundea la telefon. Am sunat la prietenele ei, nimeni nu stia de ea. Am cautat, am intrebat, nimic. Atunci ne-am dat seama ca e ceva. Telefonul ei a fost inchis”.

Ioan Măceșanu a subliniat că, din punctul lui de vedere, căutările ar fi trebuit să înceapă încă de miercuri seară, când a mers la secția de poliție pentru a raporta dispariția Alexandrei.

Însă polițiștii i-au spus să revină a doua zi, dacă fata nu revine acasă.

„Toți spun că o să apară, că așa sunt fetele, că așa e vârsta”, a zis el.

