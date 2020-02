Ieri Daniela Crudu a fost bagata in spital de iubitul sau croat. Barbatul a batut-o in ultima hal si vedeta a ajuns la urgente. Tatal Danielei a aflat de la un reporter ca fiica sa este in spital, batuta de cel care ii era iubit.

Tatal Danielei Crudu a reactionat! Ce zice barbatul despre batausul fiicei sale

Nelu Crudu a fost luat prin surprindere cand a aflat ca fiica sa este in spital, batuta de croatul care ii era partener de viata. Nelu nu a stiut ca Daniela a fost gasita de politisti afara in frig, desculta si plina de sange. ”Nu stiu, nu stiu nimic…o fi pe la o prietena”, a declarat Nelu Crudu in prima faza.

”Eu stiu ca e bine…parca am vorbit cu sora. E bine, deci nu sunt probleme. Nu stiu nimic de nenorocitul ala (nr. iubitul croat) Ce sa-i spun, nu-l cunosc, nu stie nici romaneste. Nu stiu care a fost motivul, nu stiu nici cine e acest om… ce sa va zic. Eu ma duc acum sa rezolv niste treburi…”, a continuat el, potrivit Wowbiz.

Din primele informatii, Daniela Crudu a preferat sa nu depuna plangere la politie inca. Croatul este in continuare recalcitrant si chiar a fpcut un scandal in fata blocului si dupa ce Daniela a ajuns la spital. Se pare ca individul a avut nevoie de escorta oamenilor legii pentru ca pe numele lui a fost emis un ordin de restrictie. El nu are voie sa se mai apropie de Daniela Crudu car,e potrivit spuselor surorii sale, se afla inca in stare de soc in urma celor intamplate ieri.

