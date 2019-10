Tatal Denisei Raducu, marturisire cutremuratoare: "Boala fetei mele a aparut din cauza unor oameni care s-au comportat urat cu ea"

tata denisa

Denisa Raducu a murit in floarea varstei, la doar 27 de ani. Cantareata a lasat in urma multa durere in inimile celor dragi, dar si in randul fanilor, care o iubeau nespus. De atunci, viata nu mai are sens pentru familia ei. A trecut aproape un an de cand Denisa nu mai este cu ei, insa Emilian Raducu, tatal Denisei, nu-si poate reveni din soc. Distrus de durere si cu un gol imens in suflet, barbatul a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, in care a vorbit cu greu despre ce traieste acum de cand nu o mai are pe fiica sa langa el.

"Sarbatorile la noi sunt triste. Nu pot sa spun ca e sarbatoare. Pentru mine, pentru mama ei, pentru sora ei, nu stiu daca vreodata va mai fi vreo zi cum era cand era toata familia​." a declarat tatal Denisei Raducu, la Star Magazin.

In plus, tatal Denisei Raducu face acuzatii grave la adresa celor cu care a lucrat cantareata cand era in viata. Barbatul nu are liniste si, spune ca, ei sunt cei care i-au distrus fiica.

"Boala fetei mele s-a declantat din cauza lor si a felului in care ei s-au purtat cu ea. Din cauza asta Denisa mea este unde este acum. Denisa nu a avut o boala, sa ziceti ca a suferit nu stiu cati ani si intre timp boala si-a facut de cap, dar felul ca ei au tratat-o asa cum au tratat-o si ei au stiut multe. Si stiau mai multi de neregulile pe care le faceau unii dintre ei, dar nu a venit niciunul sa spuna. Mie Denisa mi-a spus cand era prea tarziu." a declarat tatal Denisei in exclusivitate la Star Magazin.

