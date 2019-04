Tatal fotbalistului Emiliano Sala a murit la 3 luni dupa accidentul in care si-a pierdut fiul

Horacio si Emiliano Sala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tatal fotbalistului Emiliano Sala, Horacio Sala, si-a pierdut viata in urma unui infarct, la trei luni dupa accidentul in care si-a pierdut fiul. Horacio Sala (58 de ani) si-a gasit sfarsitul acasa, in orasul Progreso din Argentina, iar potrivit rudelor si prietenilor, acesta nu a putut sa treaca peste moartea fiului sau, in luna ianuarie, atunci cand avionul cu care mergea catre Cardiff s-a prabusit in mod misterios in Canalul Manecii. Emiliano Sala (28 de ani) a murit pe 21 ianuarie, dupa ce avionul in care se afla s-a prabusit in apele Canalului Manecii. Vezi si: Cazul Emiliano Sala! Informatii noi au iesit la iveala în urma anchetei. Greseala fatala comisa de pilot Sala fuse ...