Tatal lui Beyonce dezvaluie secretul. Care este motivul pentru care Beyonce are atat de mult succes

Beyonce google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mathew Knowles, managerul si tatal artistei, a facut o afirmatie care pe multi pare se pare ca i-a surprins. Care ar fi adevaratul motiv pentru care Beyonce are atat de mult succes la nivel mondial. Actualmente, Queen B este cea mai populara cantareata din showbizz-ul international. Nu exista artist care sa nu-si doreasca o colaborare cu Beyonce, fapt ce denota ca artista a ajuns la un nivel greu de egalat. Shakira sau J Balvin, sunt doua nume sonore din industria muzicala care au avut oportunitatea de a colabora cu Beyonce in ultimii ani. Castigatoarea premiilor Grammy se pare ca are tot ce-i trebuie pentru a fi un artist de talie mondiala. Are o voce unica, un talent aparte, si un stil m ...