Tatal lui Carmen Serban s-a stins din viata – Mesajul dureros al artistei

Carmen Serban a primit o veste extrem de grea, tatal sau a murit azi noapte. Extrem de indurerata artista a publicat pe Facebook, in care si-a anuntat fanii ca trece prin momente extrem de dureroase.

”Taticul meu, sufletul meu, te voi iubi mereu! Sa ai drum lin si cu Lumina catre Cer! Bunul Dumnezeu sa iti odihneasca sufletul, ca de prea mult chin ai avut parte”, a scris Carmen Serban pe Facebook.

Carmen Serban: au implinit 50 de ani de casnicie

“Astazi, 5 septembrie, parintii mei implinesc 50 de ani de casnicie. O casnicie de Aur, cum se zice. Le urez parintilor mei multi, multi ani impreuna de acum incolo si multa, multa sanatate. Mandra de ai mei parinti”, este mesajul transmis de Carmen Serban pe Facebook.

In trecut Carmen Serban umbla cu tatal sau prin spitale

Indragita cantareata de muzica de petrecere trece prin momente delicate. Carmen Serban si-a internat tatal in spital dupa o perioada mai dificila pentru el din punct de vedere al sanatatii.

Carmen Serban, alaturi de parintii ei

„Astazi mi-am petrecut ziua alaturi de pretiosii mei parinti. Multumesc intregului personal de la clinica de recuperare din Dezna, judetul Arad, pentru atentia si respectul acordat parintilor mei!”, a postat Carmen Serban in drepul unei fotografii in care tatal ei se afla intr-un scaun cu rotile.

Carmen Serban este nu doar o artista desvarsita, ci si o romanca extrem de credincioasa. Anul trecut, artista a povestit ca tatal ei se facuse bine dupa o infectie datorita rugaciunilor sale la Sfantul Nectarie.

„L-am luat pe tata si l-am dus la Sfantul Nectarie. E foarte puternic. Eu nu am crezut pana nu am vazut. De atunci i s-a oprit puroiul care curgea de luni de zile. Degeaba te rogi daca nu ti post o data pe saptamana. Icoana de la manastirea Ghighiu m-a ajutat pentru ce m-am rugat”, a declarat acum un an vedeta.

