Tatal lui Teo Trandafir spera intr-o minune de Sarbatori: “Tare m-as bucura daca fata mea m-ar vizita de Craciun. Sunt acasa”

Tatal lui Teo Trandafir, medicul Ion Uta, nu are o relatie foarte apropiata cu fiica lui celebra. Doctorul si-ar dori sa-si vada fata mai des si spera ca de Sarbatori sa-l viziteze. Nu l-a anuntat ca vine, insa usa lui este deschisa pentru ea oricand.

Medicul Ion Uta traieste la Braila, iar fiica lui, Teo Trandafir, la Bucuresti, unde are viata ei. Cei doi se vad destul de rar, si la fel de rar se si suna, dupa cum a marturisit tatal prezentatoarei tv. Chiar si asa, barbatul nu este suparat pe ea, intelege ca are viata ei, si, in plus, este tare mandru de ea.

“Sunt la cabinet, lucrez. Inca mai sunt in putere. Nu asa ca in tinerete, dar inca mai duc. Mai simt uneori ca nu mai am asa puterea din anii trecuti, odata cu varsta te mai lasa si puterile. Dar sunt bine, multumesc lui Dumnezeu”, a spus Ion Uta.

Intrebat unde isi va petrece sarbatorile, dar si daca va fi langa Teo, tatal prezentatoarei ne-a marturisit ca de Craciun va sta acasa cu Adelina, femeia cu care s-a casatorit in urma cu cativa ani, si ca fiica lui este asteptata, daca doreste sa-l viziteze.

Tatal lui Teo Trandafir: „Sarbatorile se fac acasa„

“De Craciun voi fi acasa. Cu sotia, ca m-am recasatorit acum cativa ani. Sarbatorile se fac acasa. Despre Teo… vorbim destul de rar. Nu stiu daca vine la mine de Craciun, dar tare m-as bucura daca m-ar vizita. Sunt acasa. Ea poate veni oricand. O astept”, a mai spus Ion Uta.

Medicul isi vede fiica mai des la televizor, se pare, decat in realitate, insa nu este suparat pe ea, ba din contra, sustine ca oricand este bine venita acasa la el. Ion Uta s-a recasatorit in 2012, la varsta de 70 de ani, cu Adelina, cu care avea o relatie de mai bine de 15 ani. Tatal lui Teo Trandafir si actuala lui sotie s-au cunoscut la doi ani de cand acesta divortase de mama prezentatoarei tv, la spitalul la care lucrau impreuna, unde el era sef, ea asistenta.

„Sunt cu fata asta de 15 ani si dupa 15 ani i-am spus «Hai sa te iau!». In toti acesti ani, ea nu mi-a reprosat vreodata ca nu am luat-o de nevasta, insa ma simteam dator fata de ea, pentru ca mi-a fost alaturi in tot acest timp, ea mi-a stat la capatai atunci cand mi-a fost mai greu sau cand am fost bolnav. A fost foarte simplu si spontan. Intr-o dimineata am cumparat doua verighete, pe care am dat 600 de lei, apoi, dupa ce am cerut-o, am mers la primaria din Braila si au fost gata si actele. Asa ca acum nu o sa mai mor suparat, mi-am indeplinit toate datoriile morale. Cat despre verigheta, nu o port pentru ca ma jeneaza, o las pe doamna sa o faca in locul meu„, a declarat Ion Uta, pentru click.ro, in 2012.

sursa:cioa.ro

