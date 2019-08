Tatal Luizei Melencu da peste cap toata ancheta. Ce scrisoare a primit acesta

Luiza Melencu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tatal Luizei Melencu, fata disparuta in urma cu fix 4 luni si despre care monstrul din Caracal a declarat ca a incinerat-o, da peste cap toata ancheta. Bărbatul a declarat, într-un interviu, că el este cel care a vorbit ultima dată cu fiica sa și nu mama Luizei, așa cum susținea aceasta. Catalin Melencu mentioneaza si faptul ca fosta sotie si socrul sau l-au dat la o parte pentru a nu se implica in ancheta. Prin declaratiile acestuia se ridica numeroase semne de intrebare in cazul fetei disparute in urma cu patru luni. Unul dintre avocatii lui Gheorghe Dinca este nora unui fost partener mentionat de un martor sub acoperire Mai mult, omul a prezentat și o scrisoare primită de unchiul său ...