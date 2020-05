Tatal, mama si copilul morti: Marturiile unui politist constantean, martor la accidentul rutier grav produs pe E 581

Prea trăim doar cu gândul la mâine...



Astăzi trebuie sa trăim. Accidentul urat rău. Am ajuns la câteva secunde după impact. Lumea blocata, la 5 dimineața oricum nu procesezi bine dar totuși... Am sărit din mașină, asa cum o fac de fiecare data fără ezitare, când este vorba sa ajut, am alergat pana la mașina lovita... Dacă se mai putea numi mașina... Epava era lângă drum fumengand. În ea o familie... Lângă mine au mai coborât 2 femei, moldovence de alea adevărate care deși speriate au pus mana sa ma ajute sa deschidem usa din spate sa ajutam copilul.



Era prea târziu pentru el, ca și pentru tatăl lui ce se afla la volan...



Mama lui încă respira. Sunase cineva înainte sa cobor eu lângă mașina pun mana pe telefon și sun și eu și întreb de un elicopter care ar trebui sa vina și sa o salveze... La telefon sec...



- Nu avem elicopter...



Secundele treceau dureros de încet încercăm sa vorbesc cu ea sa ii spuneam sa reziste. Nu știu și nu cred ca ma auzea respira greu dar am simțit ca trebuie sa o fac...



Într-un final sirenele se auzeau dar parca erau și ele triste ca nu pot face nimic.



Pompieri sunt și rămân niște eroi printre noi. Au făcut eforturi supraomenești... Dar astăzi nu a fost sa fie... Și ei au fost depășiți .



Șoferul de pe camionul repeta obsesiv...



-Am tras de volan pana spre margine dar au venit în mine.



Era schimbat la fata și blocat de accident.



Astăzi am îmbătrânit minim 10 ani și pentru prima oara m-am simțit neputincios... Am pierdut o lupta la care nu aveam sorti de izbândă...



Viata este un drum spre moarte de la primul strigat pana la ultima răsuflare...