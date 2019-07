Tatal plangea in hohote in masina, nu stia ce le va pune pe masa copiilor, dar a intrat in panica atunci cand politistul l-a tras pe dreapta, ii expirase permisul! Ce i-a facut politistul i-a schimbat viata pentru totdeauna

Hayden Carlo are 25 de ani si este tatal a doi copii. El se chinuie zilnic sa castige suficienti bani pentru ca familia lui sa aiba tot ce trebuie, lucreaza ca vanzator intr-un magazin local. Intr-o zi Carlo isi conducea masina cand un politist i-a ordonat sa traga pe dreapta. Carlo era distrus, actele masinii expirasera si nu aveusese suficienti bani pentru a le innoi.



Politistul l-a intrebat de ce nu a facut nimic ca sa isi rezolve problema, iar Carlo a marturisit ca pur si simplu nu a avut suficienti bani deoarece trebuia sa isi hraneasca copiii in fiecare zi.



In acel moment politistul a facut un gest care l-a afectat pe Carlo pana in maduva oaselor: i-a dat o bancnota si a plecat. Cand barbatul s-a uitat sa vada ce primise, nu si-a putut stapani lacrimile. Era o bancnota de 100 de dolari!



Doar in acest fel Carlo a reusit sa plateasca pentru reinnoirea actelor masinii, pentru el si pentru sotia sa, in conformitate cu legile din America. El a povestit despre acest gest de mare generozitate familiei sale. Apoi bunicul lui a scris o scrisoare catre departamentul de politie exprimandu-si recunostinta. Cu ocazia acestei scrisori a devenit povestea cunoscuta in toata lumea!



Singurul lucru pe care nu il stim este numele acestui erou, iar asta fiindca politistul a ales sa fie anonim. Vrem si noi astfel de politisti in Romania!

