Tatal tanarului care si-a dat foc in masina, declaratii halucinante: "Am crescut un sarpe, nu un copil"

Dupa un conflict cu tatal sau, Adrian Lipan, un tanar de 25 de ani din Medgidia – absolvent al Universitatii Maritime din Constanta – s-a autoincendiat in masina personala. Acum, el se afla in stare grava la Spitalul Judetean Constanta. Inainte de a recurge la gestul extrem, Adrian Lipan a inregistrat live un mesaj pe care l-a transmis chiar pe pagina sa de socializare. In aces mesaj filmat, tanarul a incercat sa explice de ce a luat o astfel de decizie. „Imi cer scuze tuturor care i-am jignit sau le-am gresit. Tatilor de baieti, nu ii faceti copilului vostru ce mi-a facut tatal meu, nu am fost eu cel mai bun copil dar nu cred ca meritam tratamentul pe care l-am primit. Sunt ei baieti, ...