Tatal tanarului UCIS de Mario Iorgulescu a RABUFNIT:'Pe copilul meu l-a macelarit, mi l-a facut zob!

Familia lui Dani Vicol, tanarul ucis de Mario Iorgulescu, fiul sefului Ligii Profesioniste de Fotbal cere dreptate. Iorgulescu a pierdut controlul bolidului pe care il conducea, intrand pe contrasens, acolo unde a izbit in plin masina condusa de tanarul de 26 de ani, care a lasat in urma lui o sotie indurerata si doi copii. Noi DETALII in cazul accidentului facut Mario Iorgulescu: Dosar penal in rem pentru ucidere din culpa "Pe copilul meu l-a macelarit, mi l-a facut zob. Cerem sa se faca dreptate, sa plateasca. Mi-a luat doua ore sa vad copilul de frica.Pana acum nu ne-a cautat nimeni, nici familia Iorgulescu, nici politia, nici macar vreun procuror", a declarat tatal tanarului care a murit pe ...