Tatal unei fete preminate disparute de un an si jumatate isi striga disperarea: "Eu din luna mai nu am mai vorbit cu ea"

Tatal unei fete din Dolj, Giorgiana Marin, care este premianta, face eforturi disperate pentru a o gasi pe copila care a disparut de acasa in urma cu un an si jumatate. Tatal Georgianei a declarat sambata, la emisiunea „Linia intai", ca prietenul ei, mai mare cu mai multi ani decat ea, ar fi responsabil de disparitia fetei. El spune ca a depus plangere la Politie la cateva luni dupa ce fata a plecat de acasa. „Am crezut ca totusi nu va fi un caz atat de ciudat si ca o sa vina acasa. Ultima discutie pe care a avut-o cu mine, in mai anul trecut, a cerut o suma de bani pentru o datorie, cred. Eu din luna mai nu am mai vorbit cu ea", marturisit barbatul. Monica Melencu ...